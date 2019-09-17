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Araba lastiği nasıl parlatılır? Araba lastiğinin parlak olması için ne kullanılır ? Araba lastiğinde kola etkili mi ?

Araba lastiğini parlatmak, aracın görünüşünü değiştirmenin kolay bir yoludur.

17 Eylül 2019 Salı 13:24
Araba lastiği nasıl parlatılır? Araba lastiğinin parlak olması için ne kullanılır ? Araba lastiğinde kola etkili mi ?

Arabanın lastik temizliği aracın güzel ve göz alıcı olmasının dışında  lastik seslerini ayarlayıp fren esnasında tekerleklerin yola sıkıca tutunmasını sağlar.

Parlatacağımız lastikler sayesinde uzun ömürlü hale getirdiğimiz tekerleri parlatmak için bir çok ürün satılmaktadır. Bu ürünlerin yanı sıra evdede yapacağımız birkaç püf nokta ile lastikleri parlatmak ve güzel sonuçlar almak mümkün.

Peki yerle en çok temas eden ve dolayısıyla en çok kirlenen lastiklerin temizliği nasıl olmalıdır?

Evde Lastik Parlatıcı Nasıl Yapılır?

• Lastik parlatma için karışım hazırlarken profesyonel  maddeler alarak bu işlem yapılır.

• Evde lastik parlatıcı yapmak için en kolay yol arap sabunu içerisine gliserin ilave etmektir. Arap sabunu parlatıcı etkiye sahiptir. Fakat uzun süreli kullanıldığında lastikte kabuklanma ve beyazlaşma meydana gelir.

• Kola içerisine 1 çay kaşığı kadar şeker ilave edilip  etkili bir lastik parlatıcı spreye sahip olmuş olursunuz.

• Evde kolaylıkla hazırlanabilecek lastik parlatmakta bir diğer yöntemde, lastiklere elma sirkesi sürmektir.

• Tıraş köpüğünü lastiğin üzerine sıkarakta lastiğinizi parlatmak mümkündür.                                       

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 13:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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