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Spor Ara transfer döneminde Galatasaray’a kötü haber
Spor

Ara transfer döneminde Galatasaray’a kötü haber

Galatasaray ara transfer döneminde kötü haberi aldı. Prensip anlaşmasına varılan Mostafa Mohamed ve kulübü Zamalek son anda fikir değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 12:17:00 -
Ara transfer döneminde Galatasaray’a kötü haber

Galatasaray, transfer döneminin son günleri yaklaşırken ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Fanatik'teki habere göre Mısır'ın Zamalek kulübündeki Mostafa Mohamed ile prensip anlaşmasına varan, kulübünü de opsiyonlu kiralama yöntemiyle bonservisini almaya ikna eden Sarı-Kırmızılılar, kısa bir süre önce kötü bir haber aldı!

Abdürrahim Albayrak yıkıldı

Transfer operasyonuyla ilgilenen İkinci Abdürrahim Albayrak'ı yıkan haber sabah erken saatlerde geldi. Golcü oyuncu, son anda Türkiye'ye gelmekten vazgeçerek Fransız ekibi Saint Etienne'in teklifini kabul etti. Mısır ekibi Zamalek de Fransızlar'ın teklifi artırması üzerine ayrılığa onay verdi. Saint Etienne bonservis bedelini 4 milyon Euro'ya çıkarınca, Zamalek kulübü Fransızlar'la el sıkıştı.

Akşam saatlerinde açıklanacak

Galatasaray'ın bugün yolunu beklediği Mostafa Mohamed akşam saatlerinde Fransa'da olacak ve Saint Etienne kulübü transferi resmen açıklayacak.

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