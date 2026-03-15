Ara tatil başladı! İşte kara yollarında son durum

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 15 Mart 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında 18.12.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Silifke-Mersin yolunun 21-22.km.leri arasında 03.02.2026 tarihinden itibaren "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun O-31/01 ile çevre yolunun O-30/04 Gaziemir kavşağının 0-1 kilometrelerinde 02.03.2026-31.03.2026 tarihlerinde 22:00-05:00 saatleri arasında orta refüjde çalışma yapılacaktır. Çalışma esnasında yolun orta ve sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım diğer şeritten sağlanmaktadır.

TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 24.12.2025 tarihinden itibaren Adapazarı Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Adapazarı Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre çalışılacaktır.)

Silifke-Mersin yolunun 33-34.kmleri arasında arasında "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Balıkesir-Akhisar Devlet yolunun 9. km. sindeki Pamukçu Kavşağı üstgeçit çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Malatya -Hava Alanı yolunun 16-17.km.leri arasında Kavşak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.