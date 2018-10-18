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Ara Güler nereye defnedilecek?

Ara Güler dün hayata gözlerini yumdu. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Şebinkarahisarlı Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Peki Ara Güler nereye defnedilecek?

18 Ekim 2018 Perşembe 14:33
Ara Güler nereye defnedilecek?

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Şebinkarahisarlı Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.  Peki Ara Güler nereye defnedilecek?

Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler, tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nde vefat etti. Doktor Zafer Gökay, Güler'in yakınlarına yaptığı açıklamada, "Serviste 3 kez resüsitasyona cevap vermiş, yoğun bakımda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazık ki döndüremedik, başımız sağ olsun. Tamamen kalp yetersizliği." dedi. Ara Güler'in cenazesi 20 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de Beyoğlu Balıkpazarı kilisesinden kaldırılacak aile kabristanlığının bulunduğu Şişli'deki Ermeni mezarlığına defnedilecek.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 14:33
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