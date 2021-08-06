'Ar damarı çatlamış'lık bu olsa gerek! Selahattin Demirtaş'tan Akit hakkında suç duyurusu

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PKK terör örgütünün uzantısı Ateşin Çocukları İnisiyatifi, Ege ve Akdeniz'de yaşanan orman yangınlarını üstlendikten sonra, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Hendek Operasyonları sırasında sarf ettiği sözler gündeme gelmişti.

Selahattin Demirtaş, ilgili konuşmasında, açıkça tehditte bulunarak, "Batı'da yaşayan kardeşim Cizre'ye karşı sussak, yollarda olmasak inanın ki bu ateş her tarafı yakar. Cizre Bodrum'a uzak değil." diyerek, orman yakma eylemlerini işaret etmişti. HDP'li Demirtaş'ın skandal tehditi, Takvim ve Yeni Akit gazeteleri ile Misvakcaps'te yayınlanmıştı.

Bölücü terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikme hayalini kuracak kadar ileri giden terör sevici Demirtaş'ın avukatları, ilgili haber sebebi ile Takvim ve Yeni Akit gazeteleri ile Misvakcaps'e dava açacaklarını duyurdu. Utanmayarak bu kararlarını kamuoyuyla paylaşan HDP'li avukatlar, videoların kırpılmış olduğunu öne sürdü.