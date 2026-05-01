Apple'ın geliri üç aylık dönemde arttı! iPhone satışları patladı

ABD’li teknoloji devi Apple, 2026 mali yılının ikinci çeyreğine güçlü finansal sonuçlarla damga vurdu. Şirketin açıkladığı bilançoya göre hem gelir hem de net kâr tarafında dikkat çekici bir artış yaşandı.

Apple, mali takviminde 28 Mart 2026’da sona eren üç aylık dönemi ikinci çeyrek olarak kayda aldı. Bu dönemde şirketin toplam geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17 artarak 111,2 milyar dolara çıktı. Böylece Apple, piyasanın öngördüğü seviyenin de üzerine çıkmış oldu.

Mali takviminde 28 Mart 2026'da biten üç aylık dönemi 2026 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık bazda yaklaşık yüzde 17 artışla 111,2 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde 95,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 19 artarak 29,6 milyar dolara ulaştı. Firma, geçen yılın aynı döneminde 24,8 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Apple'ın hisse başına karı da söz konusu dönemde 1,65 dolardan 2,01 dolara yükseldi.

Şirketin geliri ve net karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

iPhone satışları arttı

Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone, Mac ve iPad satışlarında artış kaydedildi.

iPhone satışlarının tutarı, 28 Mart'ta biten üç aylık dönemde yıllık yüzde 22 artışla yaklaşık 57 milyar dolar oldu.

Şirketin iPhone satışları, bu dönemde artmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Aynı dönemde Mac satışları yaklaşık yüzde 6 artarak 8,4 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 8 artışla 6,9 milyar dolara çıktı.

100 milyar dolara kadar hisse geri alımı açıklandı

Şirketten yapılan açıklamada, Apple'ın hizmet gelirlerinin yüzde 16 artarak 30,98 milyar dolara ulaştığı ve çeyreklik rekorunu tazelediği belirtildi.

Apple Yönetim Kurulunun hisse başına 0,27 dolar tutarında nakit temettü dağıtılmasına karar verdiği bildirilen açıklamada, bunun yüzde 4'lük bir artışı temsil ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Yönetim Kurulunun Apple'ın adi hisse senetlerinden 100 milyar dolara kadarı geri alımın öngörüldüğü bir programı onayladığı kaydedildi.