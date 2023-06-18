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Otomotiv Apple’ın en büyük ortağı elektrikli otomobil üretecek
Otomotiv

Apple’ın en büyük ortağı elektrikli otomobil üretecek

Yeniakit Publisher
2023-06-18 21:27:00 -
Apple’ın en büyük ortağı elektrikli otomobil üretecek

Çin merkezli üretici Foxconn elektrikli araba işine milyonlarca dolar yatırmayı planlıyor.

Apple’ın en büyük üretim ortaklarından biri olan Foxconn, tedarik zincirinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Tayvanlı şirketin yöneticisi Young Liu, ABD-Çin geriliminin ortasında kaldıklarını dile getirdi. Foxconn, fabrikalarını Çin’den çıkarmak için elektrikli araba pazarına yatırım yapmayı araştırdıklarını açıkladı.

Foxconn, ABD-Çin geriliminin ortasında elektrikli araba yatırımı yapıyor
Foxconn CEO’su Young Liu, BBC’ye verdiği röportajda Apple başta olmak üzere çalıştığı şirketlerle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin etkisini göz önünde bulunduran şirket, elektrikli araba alanında çalışmak istediklerini söyledi.

Foxconn, stratejik olarak arada kalmamak için Çin’den çıkmaya başladı. Üretim hatlarının bir kısmının Meksika ve Vietnam’a taşıdı. Ancak bu karar, Çin hükümetinin “yeniden birleşme” çağrısı sonrasında karışık bir hal aldı.

Foxconn, önümüzdeki yıllarda küresel elektrikli araç pazar payının yaklaşık yüzde 5’ini oluşturmayı hedefliyor. CEO Liu; ABD, Tayland, Endonezya ve Hindistan dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde Foxconn’un elektrikli araç fabrikası kuracağını dile getirdi.

Merkezi Tayvan’da bulunan Foxconn; Apple, Microsoft, Dell ve Amazon gibi büyük firmalara hizmet veriyor. 200 milyar dolarlık gelirle dünyanın en büyük üreticilerinden bir haline geldi. Ancak jeopolitik açıdan stratejik bir bölgede bulunuyor.
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Ayrıca Apple’ın da bir süredir elektrikli araba dünyasında araştırma yürüttüğünü biliyoruz. İlerleyen yıllarda, Apple Car isimli projenin en büyük ortaklarından biri Foxconn olabilir.

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