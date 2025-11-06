Apple’ın büyük hamlesi şaşırttı! Siri artık Google’ın yapay zekâsıyla güçleniyor!

Kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından iki şirket, Apple’ın Google teknolojisine erişim karşılığında yılda yaklaşık 1 milyar dolar ödeyeceği bir anlaşmayı sonlandırma aşamasına geldi.

iPhone üreticisi, Siri’nin altyapısını yeniden inşa etmek için Google’dan destek alarak önümüzdeki yıl yeni özelliklerin önünü açmayı hedefliyor. Google modelinin 1,2 trilyon parametresi, Apple’ın mevcut modellerinin çok ötesinde bir karmaşıklık düzeyine sahip.

Apple, görevi üstlenmesi için daha önce başka üçüncü taraf modelleri de değerlendirmişti. Ancak Gemini, OpenAI’nin ChatGPT’si ve Anthropic’in Claude modellerini test ettikten sonra bu yılın başlarında Google’a yöneldi. Şirket, kendi modelleri yeterince güçlü hale gelene kadar bu teknolojiyi geçici bir çözüm olarak kullanmayı planlıyor.

Bloomberg’in haberine göre yeni Siri’nin gelecek baharda kullanıma sunulması bekleniyor. Lansmana hâlâ birkaç ay olduğu için planlar ve ortaklık değişebilir. Apple ve Google sözcüleri de bu gelişmeye ilişkin sessiz kalmayı tercih ediyor.

Apple ve Alphabet ortaklığı hisselere yükseliş getirdi

Haberin ardından her iki şirketin hisseleri de kısa süreliğine seansın en yüksek seviyelerine çıktı. Apple hissesi yüzde 1’in altında artışla 271,70 dolara, Alphabet ise yüzde 3,2 yükselişle 286,42 dolara ulaştı.

Özel olarak tasarlanmış Gemini sistemi, bugün Apple Intelligence’ın bulut tabanlı versiyonunda kullanılan 150 milyar parametreli modelden çok daha gelişmiş bir seviyeyi temsil ediyor. Bu adım, sistemin hem işlem gücünü hem de karmaşık verileri işleme ve bağlamı anlama yeteneğini büyük ölçüde artıracak.

Şirket içinde “Glenwood” kod adıyla bilinen bu girişim, Vision Pro başlığı yaratıcısı Mike Rockwell ve yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi tarafından yönetiliyor. iOS 26.4 ile sunulacak yeni sesli asistan ise “Linwood” kod adıyla anılıyor.

Anlaşma kapsamında Google’ın Gemini modeli, Siri’nin “özetleyici” ve “planlayıcı” işlevlerini üstlenecek. Siri’nin bazı özellikleri ise Apple’ın kendi modelleri tarafından desteklenmeye devam edecek.

Model, kullanıcı verilerinin Google altyapısından tamamen izole kalmasını sağlamak için Apple’ın Private Cloud Compute sunucularında çalışacak. Apple, modeli desteklemek için gerekli yapay zeka sunucu donanımını zaten tahsis etmiş durumda.

Her ne kadar ortaklık büyük çaplı olsa da, bu işbirliğinin kamuya açık şekilde tanıtılması beklenmiyor. Apple, Google’ı perde arkasında bir teknoloji tedarikçisi olarak konumlandıracak. Bu durum, Google’ın Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olmasını sağlayan anlaşmadan farklı bir yapı oluşturacak.

Bu anlaşma, Siri’ye doğrudan bir sohbet botu olarak Gemini entegrasyonu konusundaki önceki görüşmelerden de ayrı tutuluyor. 2024’te ve bu yılın başlarında neredeyse hayata geçmek üzere olan bu planlar, sonunda bir özelliğe dönüşmedi. Ayrıca bu ortaklık, Google’ın yapay zeka aramasını Apple işletim sistemlerine entegre etmiyor.

Apple CEO’su Tim Cook, son kazanç çağrısında Siri’nin mevcut ChatGPT seçeneğinin ötesinde ek sohbet botlarını da destekleyebileceğini söylemişti.

Apple yapay zeka yarışına tutunabilmek için dış kaynağa ihtiyaç duydu

Apple, Gemini’yi yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için kullanan tek şirket değil. Snap ve diğer büyük firmalar da Google’ın Vertex AI platformuna dayalı ürünler geliştiriyor. Ancak Apple için bu adım, yapay zeka yarışında geri kaldığını ve yakalamak için artık dış kaynaklı teknolojiye yönelmek zorunda kaldığını gösteriyor.

Apple, yine de Gemini’yi uzun vadeli bir çözüm olarak görmüyor. Yapay zeka ekibindeki kan kaybına rağmen, şirket kendi yapay zeka teknolojisini geliştirmeyi sürdürüyor ve nihayetinde Gemini’nin yerini kendi çözümüyle almayı hedefliyor.

Bu amaçla şirketin model ekibi, önümüzdeki yıl tüketici uygulamalarına entegre etmeyi umduğu 1 trilyon parametreli bulut tabanlı bir model üzerinde çalışıyor.

Apple'ın yapay zeka yarışında Google ile arasındaki farkı kapatması kolay olmayacak

Apple yöneticileri, kendi modellerinin özel Gemini sistemine benzer bir kalite seviyesine ulaşabileceğine inanıyor. Ancak Google, Gemini’yi geliştirmeye devam ediyor ve aradaki farkı kapatmak kolay olmayacak.

Gemini’nin 2.5 Pro sürümü, büyük dil modellerini karşılaştıran listelerin zirvesinde yer alıyor.

Apple ayrıca Apple Intelligence ve yeni Siri’yi Çin pazarına da taşımak istiyor. Ancak Çin’in Google hizmetlerine yönelik uzun süredir devam eden yasağı nedeniyle, bu ülkedeki Siri versiyonunun Gemini’ye dayanması olası değil.

Çin’e özel Apple Intelligence sürümü, Apple’ın kendi modellerinin yanı sıra Alibaba tarafından geliştirilen bir filtre katmanı kullanacak. Bu filtre, Çin hükûmetinin talepleri doğrultusunda içeriği düzenleyecek.

Apple ayrıca Çin'deki yapay zeka hizmetleri için Baidu ile de olası bir iş birliği üzerinde duruyor.