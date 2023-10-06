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Teknoloji Apple’ı rezil eden Huawei’ye şok! ABD Ticaret Bakanı resmen savaş açtı
Teknoloji

Apple’ı rezil eden Huawei’ye şok! ABD Ticaret Bakanı resmen savaş açtı

Yeniakit Publisher
2023-10-06 08:44:00 -
Apple’ı rezil eden Huawei’ye şok! ABD Ticaret Bakanı resmen savaş açtı

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Huawei'nin çip üretiminde kaydettiği ilerlemelere ilişkin haberleri "inanılmaz derecede rahatsız edici" olarak değerlendirdi. Huawei cihazların dünya çapında artan inanılmaz satış rakamları ABD ambargosuna rağmen gerçekleşince ABD Ticaret Bakanı rest çekti.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD Senatosu Ticaret Komitesi huzurunda yapılan bir oturumda, Huawei'nin çip üretiminde kaydettiği ilerlemeye ilişkin haberleri "inanılmaz derecede rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

Raimondo'ya göre, ABD hükümetinin Çin'e yapılan teknoloji ihracatını sıkı bir şekilde denetlemek için daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Bakan ayrıca, ABD hükümetinin yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını kesin bir şekilde ifade etti.

Seagate'e 300 milyon dolar ceza kesilmişti

Gina Raimondo, "Farklı araçlara, uygulama konusunda ek kaynaklara ihtiyacımız var ve yaptırımları artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Deneyimli politikacı ayrıca Senato'ya, bakanlığının ABD menşeli ürün ve teknolojilerin satışı üzerindeki yetkisini daha da genişletecek bir yasa teklifi sundu.

Raimondo, ABD'nin yaptırımları ihlal eden şirketlere karşı aldığı önlemler sorulduğunda, Huawei'ye 1.1 milyar dolar değerinde sabit disk sattığı için 300 milyon dolar para cezasına çarptırılan Seagate'i örnek gösterdi.

Huawei ve SMIC'in ilerlemesi ürkütüyor

Senato henüz Ticaret Bakanlığı'na daha fazla yetki tanıyan tasarıyı oylamadı. Bununla birlikte ABD'li yetkililer, Huawei ve SMIC gibi şirketlerin hızlı ilerlemelerinden endişe duyuyor. Bunun temel nedeni, söz konusu şirketlerin Mate 60 için Kirin 9000s çipini üretmeyi başarmış olması.
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Raimondo'nun bakanlığına yönelik baskı, Çin'in gelişmiş 7 nm çipleri büyük ölçekte üretebilecek kapasiteye sahip olduğu haberlerinin ortaya çıkmasıyla daha da arttı.

 

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