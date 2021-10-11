Apple'dan Türkiye kararı

Apple, Türkiye'deki üçüncü AppleStore mağazasını resmen duyuruldu. Yeni mağazanın duyurusunu özel bir poster ile paylaşan Apple, web sitesinde şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’un kalbi Bağdat Caddesi’nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz. Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz.”

Üçüncü nesil bağımsız bina konseptinde inşa edilen yeni Apple Store'un Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bağımsız Apple Storemağazası olması bekleniyor. Mağazada çeşitli Apple at Work etkinlikleri, satış ve satış sonrası destek hizmetleri sağlanacak.