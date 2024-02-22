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Teknoloji Apple'dan pil kapasitesi duyurusu!
Teknoloji

Apple'dan pil kapasitesi duyurusu!

Yeniakit Publisher
2024-02-22 10:26:00 -
Apple'dan pil kapasitesi duyurusu!

Apple, iPhone 15 serisinin pil ömrünün geliştirildiğini açıkladı. Şirket, söz konusu güncellemeyle birlikte serinin pil ömrünün iki katına çıktığını bildirdi.

Apple, iPhone 15 serisinin pil ömrünün geliştirildiğini açıkladı. Şirket, söz konusu güncellemeyle birlikte serinin pil ömrünün iki katına çıktığını bildirdi.

Teknoloji şirketi Apple, iPhone 15 serisinin pil ömrünün güncellendiğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni iPhone'ların 1000 döngüden sonra orijinal şarj kapasitesinin yüzde 80'ini koruyabildiği belirtildi. Söz konusu rakamın şirketin önceki tahmininin iki katına denk geldiği bildirildi.

Yaşanan güncellemenin, herhangi bir fiziksel veya yazılımsal değişiklik olmadan gerçekleştiği belirtildi. Şirket bu artışın pil bileşenlerinde ve iOS güç yönetiminde yapılan sürekli iyileştirmelere dayalı olduğunu tahmin ediyor.

Haziran 2025'ten itibaren, AB'de faaliyet gösteren akıllı telefon ve tablet üreticilerine, enerji verimliliği, pil ömrü, toza ve suya karşı koruma ve kazara düşmelere karşı dayanıklılığı gösteren bir not verilecek. Donanımhaber'de aktarılana göre, pil ömrü tarafında, 800 şarj döngüsünden sonra orijinal kapasitenin en az yüzde 80'inin korunması gerekiyor. Bu sebeple Apple cihazlarının pil sağlığını yeniden ölçüyor.

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