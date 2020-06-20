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Teknoloji

Apple yeni mağaza kararı

Teknoloji devi Apple, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan ancak çeşitli tedbirlerle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan 11 parekende satış mağazasının koronavirüs vaka sayılarında artış olduğu gerekçesiyle tekrar kapatılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 22:38:00 -
Apple yeni mağaza kararı

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapatma kararı alan teknoloji devi Apple, ABD'nin bazı eyaletlerinde çeşitli tedbirlerle hizmet veren 11 parekende satış mağazasının, koronavirüs vaka sayılarında artış olduğu gerekçesiyle tekrar kapatılacağını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Florida, North Carolina, South Carolina ve Arizona eyaletlerinde hizmet veren 11 mağazanın 20 Haziran'da kapatılacağı bildirildi. Mağazaların ne zaman açılacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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