Apple yapay zekâ krizine yenildi: Dev zam dalgası!

Apple, yapay zeka sektöründeki veri merkezi yatırımlarının tetiklediği maliyet artışlarına daha fazla direnemedi. Teknoloji devi; depolama ve bellek çipi fiyatlarındaki yükselişi gerekçe göstererek iPad ve MacBook modellerine zam yaptı.

Şirketin en büyük gelir kaynağı olan iPhone modelleri bu fiyat artışından şimdilik etkilenmiş değil. Ancak Windows ve Chromebook cihazlarla rekabet etmek için aylar önce piyasaya sürülen uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı Neo, bu kararla birlikte önemli bir darbe aldı. Giriş seviyesindeki bu modelin fiyatı 37.999 TL’den 45.999 TL’ye yükseldi.

Sektörün en güçlü tedarik zincirine sahip olan Apple'ın bile bu artıştan kaçamaması, akıllı telefon ve bilgisayar pazarının geleceğine dair endişeleri artırıyor. Fiyat artışının arkasında ise Micron gibi bellek üreticilerinin, rekor karlılık getiren Nvidia gibi yapay zeka çipi üreticilerine öncelik vermesi yatıyor. Bu durum, tüketici elektroniği üreten firmaları çaresiz bıraktı. Apple, yaptığı açıklamada daha önce hiç bu kadar kısa sürede bu denli büyük bir maliyet artışı görmediklerini ve müşterileri koruma sınırına ulaştıklarını belirtti.

ZAM DALGASINDAN ETKİLENEN MODELLER VE FİYATLAR

Yapılan güncellemenin ardından MacBook Air modelinin fiyatı 67.999 TL’den 84.999 TL’ye çıktı. Benzer şekilde MacBook Pro'nun giriş fiyatı da 104.999 TL’den 129.999 TL’ye yükseldi.

Mac mini cephesinde de fiyat artışı söz konusu. Eski fiyatı 37.999 TL olan giriş seviyesi model, artık 51.999 TL’den satılıyor.

Tablet tarafında ise 128 gigabaytlık iPad Air modelinin fiyatı 37.999 TL’den 37.999 TL’ye ulaştı. 11 inç’lik iPad Pro’nun fiyat etiketi ise 64.999 TL’den 77.999 TL’ye yükseltildi.

BELLEK FİYATLARI HERKESİ VURUYOR

Sektör analizlerine göre modern teknolojik cihazların neredeyse tamamında kullanılan dinamik rastgele erişimli bellek (DRAM) fiyatları, 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 98 oranında yükseldi. İçinde bulunduğumuz çeyrekte ise yüzde 58 ile yüzde 63 arasında bir artış daha bekleniyor. Sektörde "RAMageddon" olarak adlandırılan bu kriz nedeniyle akıllı telefon pazarının bu yıl yüzde 14, bilgisayar pazarının ise yüzde 11,3 oranında daralacağı tahmin ediliyor.

Apple'ın tedarik gücüne rağmen havlu atması, diğer üreticilerin çok daha büyük zamlar yapmak zorunda kalabileceğini gösteriyor. Özellikle mart ayında çıkan ve Dell XPS 13 karşısında 100 dolarlık fiyat avantajı bulunan MacBook Neo, bu zamla birlikte Lenovo ve Asus'un bazı Chromebook modellerinden daha pahalı hale gelerek rekabet gücünü kaybetti.