Apple uyardı! Dünya devinden olay çıkış: BAE detayı sızdı! Piyasaya bomba gibi düştü

Apple’dan tüm kullanıcılara önemli bir uyarı geldi. Teknoloji devi, o ülkelerde FaceTime ve iMessage servislerini kaldırıyor.

FaceTime ve iMessage kaldırılıyor. Apple’dan tüm kullanıcılara önemli bir uyarı geldi. Apple politikası ile uyuşmadı gerekçesiyle bazı ülkelerin yasalarından ötürü iMessage ve FaceTime’ı kaldıracağını duyurdu.

Teknolojinin gelişmesi artık pek de yararlı olmadı. Sosyal medya devlere yaptıkları güncellemelerle kullanıcıları kendilerinden uzaklaştırırken ülkelerde veri gizliliğine bahane ederek bazıı uygulamaları yasaklama yoluna gitti. Son gelen haberlere göre dünyanın en büyük teknoloji devi Apple, Birleşik Krallık hükümeti ile ayrı düştü.

Apple, Birleşik Krallık'daki yasanın geri çekilmesini istedi ancak Krallık geri adım atmadı. Hal böyle olunca şirket, gizlilik önemlemlerini gerekçe göstererek FaceTime ve iMessage’ı kapatabileceğini belirtti.

2016 yılında kabul edilen Soruşturma yetkileri Yasası, Apple’ın gizlilik politikalarına uymuyordu. Çünkü bu yasaya göre Apple, mesajlaşma servislerini sunmadan önce içişleri Bakanlığı’na bildirmek zorundaydı ve bakanlık istediği güvenlik özelliklerini bu yasayla devredışı bırakma hakkına sahipti.

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Apple yasadaki bu değişiklikleri kabul etmedi. İki taraf arasında başlayan savaş uygulamaların ülkeden kaldırılmasıyla son bulacağı benziyor. Apple geri adım atmadı ve FaceTime ve iMessage gibi mesajlaşma servisleri için ülkelere özel kurallar uygulamayacağını açıkladı, bunu yaparken de kullanıcıların veri güvenliğini tehlikeye attıklarını duyurdu çünkü iMessage ve FaceTime gibi servislerin hepsinde uçtan uça şifreleme özelliği kullanılıyor. Ancak Birleşik Krallık’ın yeni yazısında ise şifrelemenin kaldırılması isteniyor. Apple’da böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını söyleyerek gerekirse uygulamalarını Birleşik Krallık'dan çekebileceğini açıkladı.