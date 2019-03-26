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Apple TV özellikleri neler? | Netflix'e rakip olması beklenen yeni Apple TV neler getiriyor?

Apple Özel Etkinliği‘nde Apple TV’nin yeni özelliklerive TV Plus tanıtıldı. Bunun yanında Apple News Plus isimli haber servisini, Apple Arcade isimli oyun uygulamasını ve Apple Card isimli kredi kartını da tanıttı. Yenilenen Apple TV uygulaması ile kullanıcılar artık iPhone, iPad, Apple TV, Mac ve akıllı televizyonlar üzerinden Apple TV içeriklerin ulaşabilecek. Peki, Netflix'e rakip olması beklenen yeni Apple TV başka neler getiriyor? İşte Apple TV özellikleri...

26 Mart 2019 Salı 12:32
Apple TV özellikleri neler? | Netflix'e rakip olması beklenen yeni Apple TV neler getiriyor?

Apple Özel Etkinliği‘nde Apple TV’nin yeni özellikleri ve TV Plus tanıtıldı. Bunun yanında Apple News Plus isimli haber servisini, Apple Arcade isimli oyun uygulamasını ve Apple Card isimli kredi kartını da tanıttı. Yenilenen Apple TV uygulaması ile kullanıcılar artık iPhone, iPad, Apple TV, Mac ve akıllı televizyonlar üzerinden Apple TV içeriklerin ulaşabilecek. Peki, Netflix'e rakip olması beklenen yeni Apple TV başka neler getiriyor? İşte Apple TV özellikleri...

Apple TV özellikleri neler?

Yenilenen Apple TV uygulaması ile kullanıcılar artık iPhone, iPad, Apple TV, Mac ve akıllı televizyonlar üzerinden Apple TV içeriklerin ulaşabilecek. Aile paylaşımı, reklamsız içerikler, çevrimiçi ve çevrimdışı izleme ve sadece istediğiniz kanallar için ödeme seçenekleriyle gelecek olan yeni Apple TV uygulamasıyla HBO, SHOWTIME ve Starz içeriklerine de erişilebiliyor.

Aynı şekilde uygulama üzerinden iTunes filmleri ve TV programlarının da satın alınabildiğini belirtelim. Kişiselleştirme özelliğine sahip olan Apple TV uygulaması, kullanıcıların ek bir uygulama, hesap veya parola kullanmadan Apple TV Kanallarını izleyebilmesini sağlıyor. Bu kanallar arasında HBO, Starz, SHOWTIME’ın yanı sıra  CBS All Access, Smithsonian Channel, EPIX, Tastemade ve Noggin de yer alıyor.

Şimdilik 10 ülkede kullanılan Apple TV’nin ilerileyen süreçte 100’den fazla ülkede yayına alınmasıyla birlikte yeni kanalları da ekosistemine dahil edeceğini belirtelim. 2019”un mayıs ayında yayına alıncak olan Apple TV’nin 150’nin üzerinde online yayın uygulamasından program ve film önerileri sunduğunu da ekleyelim. Üstelik bu uygulamalar arasında Amazon Prime ve Hulu da yer alıyor. Aynı şekilde Canal+, Charter Spectrum, DIRECTV NOW ve PlayStation Vue gibi ücretli TV hizmetleri de bulunuyor. Bu yıl eklenecekler arasında ise Optimum ve Altice’den Suddenlink bulunuyor.
 
Samsung, LG, Sony ve Vizio gibi akıllı TV’lere de gelecek olan Apple TV uygulaması, Roku ve firetv’de de aktif olarak hizmet verecek. Etkinlikte introyu geç ve kaldığın yerden devam özelliklerini vurgulayan Apple, kişiselleştirme özelliklerinin de altını çizdi.

Apple TV Plus

Apple’ın orijinal içeriklerini tanımlayan yeni platformu  Apple TV+ yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar eşliğinde tanıtıldı. Sonbaharda yayına alınacak olan yeni Apple TV+, özel orijinal programlara, filmlere ve belgesellere ev sahipliği yapacak.

Etkinlikte Steven Spielberg, Apple’ın abonelik sistemiyle çalışan orijinal video servisi Apple TV+’da yayınlanacak olan “Amazing Stories” yapımının detaylarını paylaştı.

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carrel “The Morning Show” isimli dizinin kadın erkek ilişkileri, iş ilişkileri ve  habercilik odağıda geliştiğini aktardı. Jennifer Aniston bu yapımın  TV’ye geri dönmesini sağladığını ifade etti.

Jason Momoa ve Alfre Woodard ise içinde yer aldıkları yapımın bir kıyamet sonrasını ele aldığını aktarırken, Kumail Nanjiani  Little America isimli yapımın göçmenliği ve göçmenlerin problemlerinin  öne çıkardığını ifade etti.

J.J Abrams ise sahneye Sarah Bruless ile çıkarak sanatçıların yaşadığı zorlukları anlatan Little Voice isimli yapımın detaylarını paylaştı.

Son olarak sahneye çıkan Oprah, Apple TV+’da yer alacak iki yeni belgeselini duyurdu. Belgesellerden biri taciz ve iş yerindeki taciz vakalarını ele alırken, diğeri depresyon, yas, kaygı bozukluğu, bağımlılık gibi ruh sağlığıyla ilgili konuları öne çıkaracak.

Apple TV + reklamsız, talebe dayalı, online ve offline olarak hizmet vermeye başlayacak. Ancak fiyatı ve satışa çıkmasıyla ilgili detaylar sonbaharda açıklanacak.

Güncelleme: Apple’ın Türkiye sayfalarında güncelleme yapıldı. Apple TV+’ın detayları ilgili sayfada paylaşılmakla birlikte “Sonbahadarda Sizinle” şeklinde tarih verilmesi dikkat çekiyor.  Yani Türk kullanıcılar da dünya ile birlikte bu servisi Sonbaharda kullanmaya başlayabilecekler.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:32
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