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Ekonomi Apple tarihe geçti! İşte piyasa değeri
Ekonomi

Apple tarihe geçti! İşte piyasa değeri

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket olarak tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 22:43:00 -
Apple tarihe geçti! İşte piyasa değeri

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple yine bir ilke imza attı. ABD merkezli teknoloji devi, hisse fiyatının 182.86 doları geçmesi ile dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu. Apple'ın 2 trilyon dolarlık piyasa değerinden 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması ise iki yıldan kısa sürdü.

Apple'ın 1 trilyon dolarlık piyasa değerinden 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması da yaklaşık 2 yıl sürmüştü.

Apple ardından 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması beklenen şirket ise, ABD merkezli bir diğer teknoloji şirketi olan Microsoft’un olması bekleniyor. Microsoft, geçtiğimiz sene haziran ayında 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aşmıştı.

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