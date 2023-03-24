Apple otonom araçta vites yükseltti

Apple, otonom araç teknolojisindeki yatırımlarını artırarak, yeni işe alımlar yaptığını bildirdi. Apple’ın araç sürücü sayısı Ocak ayından bu yana 200’ü aştı. Şirket, Kaliforniya’da otonom araç sürücüleri için bir lisans aldı ve sürücülerin sayısını artırmaya devam ediyor.

Apple, yatırım yapmaya başladığından beri sürücü sayısını artırmak için işe alımlar yapıyor. Bu yönde atılan adımlar, şirketin otonom araç teknolojisi konusundaki hedeflerini netleştiriyor. Ayrıca bu alanda daha da büyümek istediklerini gösteriyor.

Apple’ın otonom filosuyla ilgili raporundaki son rakamlar şu şekildedir;

Rapor verilerinin bir başka ilginç kısmı da her şirketin araçlarıyla kaç çarpışma yaşadığı. Apple’ın araçları, son olarak 13 Ocak 2023 tarihinden bu yana toplamda 16 kez çarpışma yaşadı.

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Apple, otonom araç teknolojisi yatırımlarıyla pazar payını artırmayı hedefliyor

Apple’ın otonom araç teknolojisi konusundaki yatırımları, şirketin gelecekteki stratejileri açısından da oldukça önemli bir yere sahip. Şirket, bu teknoloji sayesinde mobilite sektöründe daha etkin bir rol oynayacak ve önemli bir pazar payı elde edebilecek.

Şirketin yaptığı işe alımlar, şirketin kararlılığını ve bu alanda büyümek istediğini gösteriyor. Açıkça görülüyor ki otonom araç teknolojisi, gelecekte önemli bir pazar payına sahip olacak ve birçok avantajı beraberinde getirecek.