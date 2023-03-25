Apple Müzik kullanıcıların listelerini alt üst etti

9to5Mac’in bildirdiğine göre, bazı kullanıcılar kendi çalma listelerinin tamamen kaybolduğundan veya başkaları tarafından değiştirildiğinden şikayet ettiler.

Sorun, iOS Apple Music uygulamasıyla sınırlı görünüyor ve kullanıcılar arasında yanlış verileri senkronize eden bir iCloud sorunundan kaynaklanıyor olabilir. Bazıları, iCloud senkronizasyonunu devre dışı bırakmanın ve ardından yeniden etkinleştirmenin sorunu çözdüğünü belirtti. Bu ayar, Ayarlar > Apple Kimliği >iCloud > Tümünü Göster’de bulunabilir.

Apple, geçmişte benzer iCloud senkronizasyon sorunları yaşamıştı. iPhone 13 piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra, bazı kullanıcılar verilerini başka bir telefondan aktardıkları takdirde Apple Müzik kitaplıklarına erişimlerini kaybettiler. Geçen yıl, Windows iCloud kullanıcıları, Fotoğraf Kitaplıklarında görünen diğer kullanıcılara ait bozuk video ve resimlerden şikayet ettiler.

Apple, en son sorun hakkında henüz yorum yapmadı, ancak problemin kısa sürede çözülmesi bekleniyor. Şirketin yaşadığı sorun şu an için diğer uygulamalarda yaşanmamakla birlikte sadece Apple Müzik uygulamasında karşımıza çıkıyor denebilir.

Kullanıcıların kitaplıklarının birbirine girmesine sebep olan sorun daha fazla kullanıcı tarafından da bildirilmeye devam ediyor. Cloud tarafında gerçekleşen bir sorun olması halinde şirket en kısa sürede çözüme ulaşmaya çalışacaktır.

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