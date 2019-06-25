Appindangoye sağlık kontrolünden geçti Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Aaron Appindangoye, İstanbul’da Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Aaron Appindangoye, İstanbul’da Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor’un yeni transferi Aaron Appindangoye, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

27 yaşındaki stoperin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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