APP Plakalarda Hatalı Basım Dönemi Kapandı: Değişim Artık Ücretsiz!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
APP Plakalarda Hatalı Basım Dönemi Kapandı: Değişim Artık Ücretsiz!

Türkiye'de araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) bünyesinde, mevzuata aykırı şekilde basılan standart dışı ve APP görünümlü plakalar, vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeden yenilenecek.

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile plaka basımındaki usulsüzlüklerin sorumluluğu artık doğrudan basımı yapan kurumlara yüklendi. Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik’in 31. maddesine eklenen fıkraya göre; plaka üzerinde TŞOF mührü olsa dahi, eğer yazı tipi veya teknik standartlar yönetmeliğe aykırıysa sorumluluk ilgili oda ve birliklerde olacak.

Düzenlemenin Getirdiği Kolaylıklar

Yeni sistemle birlikte vatandaşların üzerindeki maddi ve bürokratik yük kaldırılıyor. İşte düzenlemenin öne çıkan noktaları:

  • Belge İstenmeyecek: Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde plakanın standart dışı olduğu tespit edilirse, araç sahibinden plaka basım talep belgesi aranmayacak.
  • Ücret Alınmayacak: Yetkili kuruluşlar, hatalı bastıkları bu plakaları herhangi bir ödeme talep etmeden yeniden basmakla yükümlü olacak.
  • Mağduriyet Giderilecek: Özellikle son dönemde "APP" olarak bilinen ancak standartlara uymayan plakalar nedeniyle ceza alan veya muayeneden geçemeyen vatandaşların mağduriyeti son bulacak.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Yeni dönemde süreç otomatik olarak işletilecek. Trafik ekiplerinin tespiti yeterli sayılacak; araç sahipleri yeniden belge alma veya harç ödeme gibi işlemlerle uğraşmayacak. Hatalı üretimin bedelini, sistemi işleten ve yanlış basım yapan kurumlar üstlenecek.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23