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Aktüel APEC 2020 Zirvesi Malezya'nın ev sahipliğinde başladı
Aktüel

APEC 2020 Zirvesi Malezya'nın ev sahipliğinde başladı

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin: - "APEC, pandemi sonrası dünya ekonomisinin iyileşmesinde öncü rol oynayacaktır. İçinden geçtiğimiz ekonomik sıkıntı ortamında kendi yordamımızla ticaret ve yatırım yapmalıyız"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 06:26:57 -
APEC 2020 Zirvesi Malezya'nın ev sahipliğinde başladı

KUALA LUMPUR (AA) - Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliğinin (APEC) bu yılki zirvesi, Malezya'nın ev sahipliğinde başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle internet ortamında düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını yapan Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, küresel pandemi sonrası APEC ülkelerinin ekonomik iş birliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'un getirdiği kısıtlamalara rağmen APEC Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirten Muhyiddin, "Yeniden yorumlanmış bir APEC, bölgenin özünü oluşturan birtakım önceliklerle tanımlanmalıdır. Bu öncelikler bana göre serbest ticaret ve yatırım, bölgesel ekonomik entegrasyon ile iktisadi ve teknik iş birliğidir." dedi.

Muhyiddin, APEC ülkelerinin küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 60'ını oluşturduğuna dikkati çekerek, "APEC, pandemi sonrası dünya ekonomisinin iyileşmesinde öncü rol oynayacaktır. İçinden geçtiğimiz ekonomik sıkıntı ortamında kendi yordamımızla ticaret ve yatırım yapmalıyız." şeklinde konuştu.

APEC ülkelerinin ilerlemesi için 3 konuya öncelik vermesi gerektiğini belirten Muhyiddin, şöyle konuştu:

"Birinci ve en önemli öncelik, kuralları esas alan çok yönlü ticaret sistemine bağlılığımızı yinelemektir. Uluslararası pazarın istikrarı ve iş dünyası için bu prensibin desteklenmesi gerekmektedir. İkinci önceliğimiz de bu dönemde işini kaybetmiş çalışanlarımızı istihdam pazarına döndürmek ve daha fazla iş üretmek için dijital ekonomiyi desteklemektir. Bu bağlamda yenilik ve dijitalleşmenin önemi hayatidir. Üçüncü önceliğimiz ise kapsayıcı ekonomik büyümedir. Bölge ülkelerinde hiç kimsenin ihmal edilmediği ekonomik iyileşme ve büyüme inisiyatiflerini desteklemeliyiz."

Muhyiddin, Kovid-19 salgını zamanında yürütülen politikalar ve alınan tedbirlerin APEC için tarihi bir görev olacağına vurgu yaptı.

2020 APEC Zirvesi kapsamında bugün Çin, Endonezya, Singapur, Tayland, Avustralya, Şili ve Kanada liderlerinin konuşma yapması planlanıyor.

- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu

Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayland ve ABD tarafından 1989'da kurulan APEC Forumu, bölgedeki ticaret ile yatırımları serbestleştirme ve ekonomilerin entegrasyonunu sağlamak üzere ticari bağlantıların kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Çin, Hong Kong ve Tayvan'ı 1991'de, Meksika ve Papua Yeni Gine'yi 1993'te, Şili'yi 1994'te ve Peru, Rusya ile Vietnam'ı 1998'de üyeliğe kabul eden APEC'in bünyesinde 21 ekonomi bulunuyor.

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