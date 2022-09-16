AP’de “Dijital Hizmetler Yasası” yürürlükte!

Yeni Akit/Ankara

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “Sosyal ağlar, özellikle Facebook ve Twitter, genellikle dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele etmemekle suçlanıyor. Temmuz ayında Avrupa Parlamentosu, büyük çevrimiçi şirketleri dezenformasyonla bağlantılı riskleri azaltmaya ve küresel cirolarının yüzde altısına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalmaya zorlayan bir Dijital Hizmetler Yasası’nı kabul ederek yürürlüğe koydu. Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği 4 milyar 340 milyon euroluk para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı” ifadelerini kullandı.