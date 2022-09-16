  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AP’de “Dijital Hizmetler Yasası” yürürlükte!
Dünya

AP’de “Dijital Hizmetler Yasası” yürürlükte!

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal ağlar, özellikle Facebook ve Twitter, genellikle dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele etmemekle suçlandığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 15:01:00 -
AP’de "Dijital Hizmetler Yasası" yürürlükte!

Yeni Akit/Ankara

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “Sosyal ağlar, özellikle Facebook ve Twitter, genellikle dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele etmemekle suçlanıyor. Temmuz ayında Avrupa Parlamentosu, büyük çevrimiçi şirketleri dezenformasyonla bağlantılı riskleri azaltmaya ve küresel cirolarının yüzde altısına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalmaya zorlayan bir Dijital Hizmetler Yasası’nı kabul ederek yürürlüğe koydu. Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği 4 milyar 340 milyon euroluk para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23