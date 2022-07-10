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Aktüel Apartmandan beton parçaları düştü! Kafede oturan 2 kişi yaralandı
Aktüel

Apartmandan beton parçaları düştü! Kafede oturan 2 kişi yaralandı

Adana'da, bir kafede oturan 2 kişi, üstlerine apartmanın dış cephesindeki beton parçalarının düşmesiyle yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 21:16:00 -
Apartmandan beton parçaları düştü! Kafede oturan 2 kişi yaralandı

Adana-Seyhan'da, bir kafede oturan 2 kişi, üstlerine apartmanın dış cephesindeki beton parçalarının düşmesiyle yaralandı.

Ziyapaşa Bulvarı'nda bir kafede oturan Merve I. ve Ahmet Deniz Ö'nün üzerine kafenin bulunduğu 10 katlı apartmanın dış cephesinden kopan beton parçaları düştü.

Olayı gören çevredekiler, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, düşen beton parçaları, bir otomobil ile elektrikli scooterda hasara neden oldu.

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