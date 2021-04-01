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Eğitim AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Açık Lise sınavları 25-29 Mart 2021 tarihleri arasında online bir şekilde gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınavlarını tamamladıktan sonra sonuçları beklemeye başladılar. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-01 23:41:00 -
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Online sınavlara katılan binlerce açık lise öğrencisi, MEB tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, sonuçların ne zaman erişime açılacağını merakla bekliyor.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. dönem sınavları 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 10 Mart’ta erişime açılmıştı. Bu nedenle AÖL 2 . Dönem sınav sonuçlarının da yaklaşık 3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirmelerin tamamlanması ardından sınavı online ortamda gerçekleştiren öğrenciler AÖL sonucunu da online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

AÖL soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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