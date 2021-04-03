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Eğitim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı! Binlerce kişi "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 17:37:00 -
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sonuçlarının ne zaman açıklanacağı açık lise ikinci dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

25-29 Mart tarihleri arasında online gerçekleşen sınav sonrası, ikinci dönem sınav sonuçları için sabırsızlanan öğrenciler MEB'in yapacağı açıklamaya yoğunlaştı. Sınav sonucu değerlendirme işlemi sonrası AÖL 2. Dönem sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden erişime açılacak. Sonuçların 1 yada 2 hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.

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