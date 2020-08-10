Anzer balında yüksek verim bekleniyor

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı 2300-3000 rakımda bulunan Anzer Yaylası’nda üretilen Anzer balında sağım başladı. Fiyatı altınla yarışan Anzer balını üretebilmek için her yıl mayıs ayı içerisinde yaklaşık 3 bin 500 kovan, güneşlenme oranına göre yaylaya yerleştiriliyor. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, “Anzer balında” 3-5 gün içinde sağımlar bitecektir. Bu yıl verimli bir yıl, sezon bekliyoruz” dedi. Civelek, “Sağım sonrası üreticiler ballarını bizlere teslim edecekler. Bizde numuneleri alarak Hacettepe Üniversitesi’ne tahlile göndereceğiz. Tahlilden olumlu gelenleri kooperatif tarafımızdan etiketleyip ve mühürleyip satışa sunacağız. 2 ton civarında bir balımız olur. Bu da siparişlerimize yeterli bir miktardır” diye konuştu.