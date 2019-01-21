Antidepresan neden kullanılır? Antidepresan’ın faydaları nelerdir? Zararları var mıdır?

Son yüzyılın hastalığı depresyon! Hemen her bireyin baş etmeye çalıştığı sorunlara karşı yardımcı olarak reçete edilen antidepresanlar hakkında bir madde halinde uzmanların görüşlerini listeledik.

Antidepresan kullanımını en son çare olarak gören uzmanlar, bir psikiyatristin bize çok daha fazla fayda getireceğine depresyondan, bunalımdan kurtulmamıza yardımcı olacağını belirtiyorlar. Bir Psikiyatrist eşliğinde bir çok terapi uygulayarak bu olumsuz ruh hallerinden kurtulmak mümkün. Çare olmazsa en son ilaç tedavisine başlamak yine bir doktor kontrolünde mümkün.

Antidepresan Kullanırken Bilmeniz Gerekenler!

Antidepresan ilaçları artık insanların ev oturmalarında birbirlerine tavsiye ettikleri bir ilaç haline geldi. Özellikle kendi isteğine göre tamamen bir doktor kontrolünden bağımsız eczanelerden bu ilaçları satın alan insanların sayısı oldukça fazlalaştı. En basit bir baş ağrısı için bile nöroloji bölümleri antidepresan reçete vermektedir. Ancak takip te edilmedikleri için sorunlu bir kullanım periyodu ortaya çıkmaktadır.

Bu ilaçları kullanmadan önce iyice düşünmek gerekir. İşte Antidepresan kullanımı ve dikkat edilmesi gerekenler

1. Bu İlaçlar Denemelik Olamaz!

Madde kullanımı, kaygı, psikolojik rahatsızlıklar, dürtü kontrol bozukluğunda kullanılan antidepresan ilaçlarını kullanırken çok dikkat etmeliyiz. Aşırı doz da alınması yan etkileri arttırılır. Hastalığın gerektirdiğinden az yani yetersiz doz da alınması ise hastalığa bir fayda sağlamaz. Bu yüzden bir psikiyatrist kontrolünde, sürekli takip halinde bu ilaçlar kullanılmalıdır. Bu ilaçların doktor kontrolünde bir süresi olup insanların tercihine göre kullanılmaması gerekir. Yani antidepresanları 2 ay kullanıp bırakıp daha sonra tekrar istediğimiz zaman başlayamayız.

2. Bağımlılık Yapmaz

Antidepresan ilaçlar çok sayıda ilaca göre güvenilirdir. Uygun doz ve sürede kullanıldığında yararlıdır. Bilinenin aksine bağımlılık yapmazlar. İçmediğinizde içmek için istek duymazsınız. Madde kullanımı gibi hemen keyif alamazsınız. İlacı almayı aniden kestiğinizde beyin buna adapte olamaz ve bunun adı kesinlikle bağımlılık değildir. Tıpta "kesilme belirtisi" olarak adlandırılan durumdur. İlacı birden değil azaltarak bırakmalısınız.

3. Kafa Yapsın Diye İçilmez

Kafa yapan, mutluluk veren ilaçlar değildir. Ancak mutsuz olan veya kaygılı kişilerde hastalık belirtilerini yatıştırarak kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olur. Ruhsal olarak problemi olmayan kişilerin kullandığında kendilerini iyi hissetmek yerine Antidepresanların yan etkilerini yaşadıkları görülen bir gerçek!

4. Uyuşturmaz Tedavi Eder

Uyuşturan bir ilaç değildir. Uyuşturucu maddeler gibi anında etki göstermezler, düzelme için birkaç hafta beklemek gerekir. Antidepresanlar beyin kimyasını olumlu biçimde değiştirir ve kişinin hastalığını tedavi eder. Ama her zaman iyileştirecek diye bir şey yok. Bu durum bedensel hastalıklarla aynıdır. Mesela grip olduğunuzda içeceğiniz soğuk algınlığı ilacının gribinizi geçirmemesi veya başınız ağrıdığında içtiğiniz ağrı kesicinin fayda etmemesi v.s Antidepresan tedavisi de aynı şekildedir.

5. Kişiliğinizi Değiştirmez

Antidepresanlar kişiliğinizi değiştiren bir şey yapmaz. Ancak bu ilaçlar mizaç üzerinde olumlu etkiler yaparak depresyonu ve kaygılarınızı yatıştırarak paniğinizi azaltabilir. Ruhsal olarak rahatladığınızda strese bile girebileceğiniz bedensel belirtiler de meydana gelebilmektedir.,

6. Ömür Boyu Kullanılmaz!

Antidepresan ilaçların hastalığın tipine ve şiddetine göre kullanım süresi değişmektedir. Bu süre doktor kontrolünde olmak zorundadır. Bazen bir ay bazen bir yıl bile sürebilir. Ancak hiç bir zaman ömür boyu bir kullanım söz konusu değildir. Ne olursa olsun eş-dost tavsiyesine göre ilaç kullanmayın veya kullandığınız ilacı bırakmamanız gerekmektedir.

7. Sadece Depresyona Girenler Kullanmaz

Antidepresan kullanmak için dibe vurmak gerekmez, yani antidepresanlar sadece dip görüldüğünde kullanılan, sizi düze çıkaran ilaçlar değildir.

8. Antidepresan İçen Birine Bunu Sakın Demeyin!

Antidepresan kullanan birine, tavırlarından dolayı “sen bugün ilaçlarını almadın mı?” demek kadar sinirlendiren ve rahatsız eden bir şey yoktur, bunu söylemekten kaçının.