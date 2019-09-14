Anthony Nwakaeme: Bu kez atacağım!

Geçen sezon 11 gol ve 10 asistle skora en çok katkı yapan oyuncu olan Nwakaeme bu sezon futboluyla büyülemeye devam etse de henüz gol ve asist gerçekleştiremedi.

Nijeryalı yıldız teknik direktör Ünal Karaman ile özel bir görüşme yaparken, ikilinin bu konuyu konuştuğu belirlendi. Nwakaeme'nin Gençlerbirliği maçıyla birlikte gollerine de başlama sözü verdiği öğrenildi.

Taraftarların sevgilisi olan 30 yaşındaki oyuncu, sol kanattan atakları yönlendirmeye devam ederken, gol için de artık daha çok çaba harcayacak