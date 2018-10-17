Anthony Modeste'den Galatasaray'a kötü haber!
Son şampiyon Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği Fransız oyuncu Anthony Modeste'nin yeni takımı belli oldu.17 Ekim 2018 Çarşamba 22:49
Galatasaray'ın sezon başında transfer etmek istediği Anthony Modeste'nin yeni takımı belli oldu.
3 aylık protokol 15 Ocak'ta sona erecek. Eğer Fransız oyuncu, Çin ekibinden bonservisini almayı başarırsa, Köln kendisiyle resmi sözleşme imzalayacak.
Aksi taktirde idmanlara çıkmasına izin verilmeyecek. (Fotomaç)
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