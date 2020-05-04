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Aktüel

Antep’in hamamları türküsüyle taburcu ettiler

Korona virüse yakalanarak Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 17 gün yoğun bakımda kalan taksi şoförü İ.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:25:50 -
Antep’in hamamları türküsüyle taburcu ettiler

Korona virüse yakalanarak Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 17 gün yoğun bakımda kalan taksi şoförü İ.K. Antep’in hamamları türküsü eşliğinde taburcu edildi.


Korona virüsü (Covid-19) yakalanan taksi şoförü İ.K. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 17 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Daha sonra servise alınarak tedavisine devam edildi. Dört günlük servis takibinden sonra iki testinin negatif çıkması üzerine Covid-19 mücadelesini yenen İ.K. “Antep’in Hamamları” türküsüyle alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

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