Antep fıstıklarını kilo kilo yere döküp terlikleriyle çiğnedi! Görüntülere büyük tepki var

Antep fıstığı firması tarafından sosyal medyada paylaşılan video tepkilere neden oldu. Ürünlerinin kaliteli olduğunu iddia eden firmanın paylaştığı videoda, bir çuval Antep fıstığının üzerinde terlikleriyle gezen şahıs dikkat çekti.

Kuruyemiş grubunun hemen hemen en pahalı ürünü olan Antep fıstığı ile ilgili görüntüler videoyu izleyenler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.