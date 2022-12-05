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Gündem Antep fıstıklarını kilo kilo yere döküp terlikleriyle çiğnedi! Görüntülere büyük tepki var
Gündem

Antep fıstıklarını kilo kilo yere döküp terlikleriyle çiğnedi! Görüntülere büyük tepki var

Sosyal medyada bir vatandaşın antep fıstıklarının kalitesini göstermek amacıyla yaptığı hareket tepkilere neden oldu. Çuvaldan döktüğü antep fıstıklarının üzerinde terliği ile gezen üretici vatandaş, hijyen koşullarına uymadığı gerekçesiyle eleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 13:24:00 -
Antep fıstıklarını kilo kilo yere döküp terlikleriyle çiğnedi! Görüntülere büyük tepki var

Antep fıstığı firması tarafından sosyal medyada paylaşılan video tepkilere neden oldu. Ürünlerinin kaliteli olduğunu iddia eden firmanın paylaştığı videoda, bir çuval Antep fıstığının üzerinde terlikleriyle gezen şahıs dikkat çekti.

Kuruyemiş grubunun hemen hemen en pahalı ürünü olan Antep fıstığı ile ilgili görüntüler videoyu izleyenler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

 

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