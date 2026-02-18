Ante Zizic ameliyat edildi

Pota altında sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Ante Zizic’ten üzücü bir haber geldi. Elindeki kırık nedeniyle bir süredir tedavi gören başarılı basketbolcu, Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla tedavi altına alındı. Beşiktaş GAİN Takımı’nın en önemli kozlarından biri olan Zizic’in sağlık durumu hakkında kulüpten resmi açıklama yapıldı.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ante Zizic, elindeki kırık sebebiyle ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş GAİN Takımımızın oyuncusu Ante Zizic, Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat oldu. Zizic'e, Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından elindeki kırık nedeniyle ameliyat yapıldı. Ante Zizic'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.