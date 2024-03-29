Antalya’yı savaş alanına çeviren onlarca şüpheli adliyede: Ele geçirilen silahlar “yok artık” dedirtti... Sanki savaşa gidiyorlar

ANTALYA’da, ortak oldukları kafenin satışına ilişkin Mahmut K. ile Mevlüt O. arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı çatışmanın ardından gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi.

Olay, 27 Mart günü Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerinde yer alan bir kafede meydana geldi. Kafenin iki ortağı Mevlüt O. ve Mahmut K. arasında, yaklaşık 6 ay önce 2 milyon 750 bin TL’ye aldıkları kafenin satışına ilişkin anlaşmazlık yaşandı. Mevlüt O. ve Mahmut K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu. Taraflar birbirine bıçak, sopa, tabanca ve pompalı tüfekle saldırdı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada toplam 28 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Ekipler, olay yerinde 5 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, çok sayıda sopa ve 63 mermi çekirdeği ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki taraftan yaralılar dahil 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaşanan çatışma ve kavga, çok sayıda vatandaşın cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Tarafların tabanca, pompalı tüfeklerin yanı sıra birbirlerine sopa ile vurmaları, sandalye fırlatmaları, polisin ayırma çabası görüntülerde yer aldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 25’i adliyeye sevk edildi. Durumu ağır olan 4 şüphelinin tedavilerinin devam ettiği kaydedildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerinden birinin tekerlekli sandalye ile geldiği görüldü.