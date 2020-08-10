Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi iniş yaptı
Rusya ile Türkiye arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların yeniden yapılmasıyla 519 Rus turist Antalya'ya tatillerini yapmak için geldi.
Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında durdurulan Rusya-Türkiye uçuşları, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a gerçekleştirildi.
Moskova'daki Sheremetyevo Havalimanından kalkan uçak, saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na indi.
Koronavirüs nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler koronavirüs önlemlerine uydu.