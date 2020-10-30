Antalya'ya ekolojik okul

ANTALYA (AA) - Antalya'da hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan 24 derslikli ekolojik okulun temeli atıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kökez Mahallesi'nde düzenlenen okulun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, hayırseverin güzel bir davranışa imza attığını söyledi.

Okulda eğitim alan çocukların her zaman hayırsever aileye teşekkür ve dua edeceğini dile getiren Yazıcı, şunları söyledi:

"Bazı kişiler insanların duasını, teşekkürünü almaya ne kadar niyetlense de bir türlü başaramıyor. Sadece zenginliğin bu işleri yapmaya yetmediğini herkes çok iyi biliyor. Bunun için gönül lazım. Vatanına ve milletine olan sevgisini, parasını mecbur olmadığı halde böyle bir güzelliğe yatırıp topluma hizmet ettiği için, Serik'e bu güzel okulu kazandıracağı için iş adamımızı alkışlıyorum."

Yazıcı, hayatını kaybeden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'a da Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diledi.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de yapılan hizmetin çok önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin turizmde, tarımda çok iyi konumda olduğunu belirten Çelik, "Türkiye'nin teknolojide geldiği noktaya bakıldığında eğitimde de ne denli başarılı olduğu görülmektedir." diye konuştu.

Hayırsever iş insanı Şahin Harun Kırbıyık, eğitim ve öğretimin her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Ne kadar çok ülkesine faydalı bilim insanı olursa o denli ülkenin refah ve feraha ulaşacağını dile getiren Kırbıyık, "Holding olarak her zaman devletimizin yanınızdayız." dedi.

- Yağmur suyu tuvalette kullanılacak

Haziranda protokolü imzalanan okulun, 2021-2022 eğitim öğretim yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Ekolojik olma özelliği taşıyan okulun, yeşil çatı sistemi, yağmur sularını toplayıp, arıtacak ve arıtılan su tuvalet sifonlarında kullanılacak. Okulun enerji ihtiyacı da güneş enerji sistemi ile sağlanacak.

Törene, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan da katıldı.