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Gündem Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 1 milyonu aştı
Gündem

Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 1 milyonu aştı

Yeniakit Publisher
2023-04-11 17:06:00 -
Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 1 milyonu aştı

Antalya'ya 1 Ocak-9 Nisan döneminde hava yoluyla 1 milyon 72 bin 742 yabancı turist geldi, geçen yılın turist rekoru iki hafta önce kırıldı.

Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 1 milyonu aştı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 1 Ocak-23 Nisan döneminde 1 milyon yabancı turistin geldiği kenti, bu yıl 1 Ocak-9 Nisan döneminde 1 milyon 72 bin 742 yabancı turist ziyaret etti.

Antalya'da, 1 milyon yabancı turist hedefine geçen yıla göre iki hafta öncesinden ulaşıldı. Kente en fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya oldu.

 
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