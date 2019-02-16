Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları



ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar üzerinde durdu. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi. Kırmızı-beyazlı futbolcular, yarın tesislerde yapacağı ter idmanının ardından kampa girip maç saatini beklemeye başlayacak. Antalya Stadı'ndaki Antalyaspor-Medipol Başakşehir mücadelesi, 18 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.



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