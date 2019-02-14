Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Taktik antrenman sonrası Charles'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı



ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda, Medipol Başakşehir maçının taktik çalışmaları yapıldı. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular, daha sonra hücum ve savunma taktikleri çalıştı. Antrenman, çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi. Bu arada, 34 yaşına giren Brezilyalı oyuncu Charles için antrenman sonunda sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Takım arkadaşları, pasta kesimini de beklemeden Charles'ın doğum gününü Brezilya usulü kutladı.

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