Antalyaspor’da Medipol Başakşehir hazırlıkları Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla devam ettirdi.

Antalyaspor, pazartesi günü sahasında Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı takım, bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yaptığı antrenmanda maçın taktik provalarını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, düz koşu ve eğitsel oyundan sonra Medipol Başakşehir maçında uygulanacak taktiğin üzerinde durdu.

Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.

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