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Antalyaspor’da madalya gururu

Antalyaspor triatlon takımı, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Kuşadası Triatlonu’ndan başarılı sonuçlarla döndü. Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu’nun düzenlediği yarışta Antalyaspor 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:17
Antalyaspor’da madalya gururu

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu’nun düzenlediği yarışmaya Talya Bitkisel Ürünler’in desteğiyle katılan Antalyaspor’da, Mehmet Zahit Pişirici, Cemal Şahin, Sabri Yiğit Üfler, Bahadır Tama, Saliha Yüksel Tama, Ayhan Tama, Hediye Tama, Mustafa Çelik, Cemil Yıldızhan, Nuri Acar, Soner Oralkasım ve Mustafa Çelik yer aldı.

2 altın, 1 gümüş, 1 bronz

750 metrelik yüzme etabıyla başlayan yarış, 20 kilometrelik bisiklet etabı ile devam etti ve 5 kilometrelik koşu etabıyla tamamlandı. Etkili olan fırtına sebebiyle yüksek dalgalara kulaç atan sporcular, bisiklet etabında hem rüzgar hem de dik yokuşlarla mücadele etti. Yarış sonunda Bahadır Tama genel klasmanda gümüş, 30-34 yaş grubunda altın madalya aldı. Nuri Acar 40-44 yaş grubunda altın madalya alırken bir diğer 40-44 yaş grubu sporcusu Necati Şevik ise bronz madalya sahibi oldu. Ayhan Tama da 60-64 yaş grubunda bronz madalya elde etti. Mustafa Çelik 50-54 yaş grubunu sekizinci, Mehmet Zahit Pişirici ise 30-34 yaş grubunu dokuzuncu olarak bitirdi.

Final Alanya'da

Bir sonraki yarış, 5-7 Ekim de Alanya’da olacak ve bu senenin final yarışı koşulacak. Burada yaş grubu takım ve yaş grubu bireysel final sonuçları da belli olacak. Antalyaspor triatlon takımı, Alanya için hazırlıklara bugünden itibaren başladı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:17
  1. Antalya
  2. Mehmet Zahit Pişirici
  3. Cemal Şahin
  4. Sabri Yiğit Üfler
  5. Bahadır Tama
  6. Saliha Yüksel Tama
  7. Ayhan Tama
  8. Hediye Tama
  9. Mustafa Çelik
  10. Cemil Yıldızhan
  11. Nuri Acar
  12. Soner Oralkasım

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