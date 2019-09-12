Antalyaspor'da, Kayserispor maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 14 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcular, taktik çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda çift kale maçla antremanı tamamladı. Ülkelerinin milli takımlarından dönen Ondrej Celustka ile Fredy de bugün takıma katıldı. Antrenmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

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