0553 313 94 23

Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

26 Kasım 2018 Pazartesi 21:43
Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da deplasmanda Büyükşehir Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan Antalyaspor'da futbolcular, Göztepe karşılaşmasının ilk antrenmanı için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki idmanda, kırmızı-beyazlılar yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla sürdü ve koşuyla sona erdi.

Antalyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 21:43
  1. Antalya
  2. Antalyaspor
  3. Futbol
  4. Göztepe
  5. hazırlık
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
    1. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
    2. Aksaray'da iki tır çarptı: Yaralılar var
    3. Akar ve Güler'den başsağlığı mesajı
    4. İşte bürokrasi! İşte kaynak israfı!..
    5. May'den Brexit uyarısı: Bölünmelere..
    6. Zirvenin sahibi Başakşehir, Göztepe'yi..
    7. Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı..
    8. İslami davet çalışmalarıyla bilinen..
    9. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    10. Fransa'daki protestolar ülke..
    11. Hollanda Başbakan Yardımcısından..
    12. Polis düğmeye bastı! DEAŞ'ın inine..
    13. İngiltere Başbakanı May'den Brexit..
    14. İYİ Parti'nin ilk büyükşehir belediye..
    15. Ukrayna'dan kritik çağrı: Rusya başka..
    16. İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
    17. Antalyaspor'da Göztepe maçı..
    18. Hasankeyf'teki Eyyubi Camisi'nin..
    19. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    20. Terör örgütü PKK'ya İHA destekli..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti