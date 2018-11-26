Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da deplasmanda Büyükşehir Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan Antalyaspor'da futbolcular, Göztepe karşılaşmasının ilk antrenmanı için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.



Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki idmanda, kırmızı-beyazlılar yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla sürdü ve koşuyla sona erdi.

Antalyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.