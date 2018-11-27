Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları27 Kasım 2018 Salı 16:48
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı.
Kırmızı-beyazlı oyuncular, pas ve taktik çalışmalarının ardından dar alanda turnuva maçı oynadı.
Antrenmanın sonunda, futbolculardan Osman Çelik için sahada doğum günü kutlaması yapıldı.
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