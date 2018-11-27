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Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

27 Kasım 2018 Salı 16:48
Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı.

Kırmızı-beyazlı oyuncular, pas ve taktik çalışmalarının ardından dar alanda turnuva maçı oynadı.

Antrenmanın sonunda, futbolculardan Osman Çelik için sahada doğum günü kutlaması yapıldı.



Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:48
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  3. Futbol
  4. Göztepe
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