0553 313 94 23

Antalyaspor’da DG Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 23.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:51
Antalyaspor’da DG Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde 5’e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada, pas, şut ve taktik çalıştı.


Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Tarık Çamdal takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Celutska ise idmana katılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TKDK’dan hayvancılık yatırımına destek
    1. TKDK’dan hayvancılık yatırımına destek
    2. Üvey babasını öldüren kadından..
    3. Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden..
    4. 300 polis kan verdi
    5. İddianamede tüm şüphelilerin "Türkiye..
    6. Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör..
    8. Tarihi değerlere KAYMEK’ten bakış
    9. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan:
    10. Birinci Yaşlılık Şurası
    11. Gürkan Sönmez meclis üyesi adayı oldu
    12. MHP'li Erdem'den "mavi balina" oyunu..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte CHP'yi..
    14. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
    15. TBMM Genel Kurulu
    16. AK Parti -MHP cumhur ittifakı ortak..
    17. Başkan Çelik: Kayseri üretimin merkezi"
    18. Başkan Arslan, belediye personeli ve..
    19. Kalp yetmezliği olanlara çok önemli..
    20. "Yalancı baharın" ardı yoğun kar
    21. İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere..
    22. Göz doktoru iş makinesiyle kaçak kazı..
    23. Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir..
    24. İBB Çizgi Atölyesi'ne kayıtlar başladı
    25. AK Parti’li Mersinli’den Cumhurbaşkanı..
    26. Hikmet Karaman: Rehavet yasak
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, DEAŞ..
    28. Arapgirspor’da hedef şampiyonluk
    29. Van’da ‘Altın Damla’ projesi
    30. Arayıcı’dan ek ödeme açıklaması
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"