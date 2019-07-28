Antalyaspor Vakfı Başkanlığı'na Fikret Öztürk seçildi





ANTALYA (AA) - Antalyaspor Vakfı Başkanlığı'na Fikret Öztürk'ün seçildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Ali Şafak Öztürk başkanlığındaki vakıf yönetim ve denetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün başkanlığa aday olmadığı genel kurulda, babası Fikret Öztürk başkanlığındaki tek liste ile seçime gidildi.

Yapılan oylamada Öztürk, oy birliği ile başkanlığa seçilirken, yönetim kurulunda Mustafa Yılmaz, Nafiz Tanır, Murat Ülger, Mustafa Sağdur, Erdoğan Kahya ve Bülent Yörük yer aldı.





- "Antalyaspor'u en iyi noktaya getirmek için çalışacağız"





Fikret Öztürk, daha önceden belirlenmiş bir programı olduğu için genel kurula katılamadı.

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan yönetim kurulu üyesi Mustafa Yılmaz, Fikret Öztürk'ün geride kalan günlerde Antalyaspor Kulübü Derneğinin başkanlığına da seçildiğini hatırlattı.

Antalyaspor'un sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi bilen bir ekip olduklarını belirten Yılmaz, "Önümüzdeki sorunları hep birlikte çözerek Antalyaspor'u en iyi noktaya getirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.