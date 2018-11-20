"Antalyaspor şehrin en büyük markasıdır"





ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya'nın turizm alanındaki tanıtımında Antalyaspor'un da yer alması gerektiğini bildirdi.

Salı Sanayici ve İşadamları Grubu'ndan (Salı Grubu) yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yönetim kurulu Üyeleri Erhan Erdem, Emre Önen, Emin Hesapçı, genel menajer Servet Çavuşoğlu ve teknik direktör Bülent Korkmaz, Salı Grubu kahvaltısına katıldı.

Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü'nde (ATİK) gerçekleştirilen toplantıda konuşan Öztürk, Türkiye'de futbolun kolay bir sektör olmadığını kaydetti. Sektördeki insanların uzun dönem planlamaya çok sıcak bakmadığını, kısa sürede sonuç istediğini anlatan Öztürk, bu nedenle hedeflerin çok iyi planlanması gerektiğini ifade etti.

Antalya'nın çok avantajlı bir şehir olduğuna dikkati çeken Öztürk, iklim şartları sebebiyle kentte yüzmeden, okçuluğa, futboldan golfe her türlü sporun rahatlıkla yapılabileceğini söyledi.

Kentin turizm yatırımlarında da çok ileri olduğunu belirten Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Şehre faydası olması gereken markalardan bir tanesi Antalyaspor'dur. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda en iyi örnek Barselona. Barselona şehrini Barselona yapan en önemli özelliklerden biri şehirle iç içe ve şehrin marka değerine katkı yapan futbol kulübüne sahip olmasıdır. Antalya turizmin başkenti ama aslında bilinirliği çok daha fazla artabilecek bir şehir. Bunun artmasında sporun ve Antalyaspor'un, özellikle futbolun çok önemli olacağını düşünüyorum."





- "Bu şehri en iyi şekilde temsil edebilmek için buradayız"





Uzun dönemde Antalyaspor'un Türkiye'nin sayılı kulüplerinden biri olacağını anlatan Öztürk, "Hedefimiz, Avrupa'da oynayabilecek, şehrimizin Avrupa'da reklamını yapabilecek bir kulüp haline getirmek. Bu şehri en iyi şekilde temsil edebilmek için buradayız. Bu kulüp Antalya'nın en büyük markası. Biz bu markayı hep beraber en iyi yerlere getirebilmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolda kontrol edilemeyen birçok etkenin de olduğunu anlatan Öztürk çok kritik bir dönemde yönetime geldiklerini de kaydetti.

"Biraz daha geç gelseydik, iş işten geçmiş olabilirdi." diyen Öztürk, yürekli ve çalışkan bir oyuncu topluluğundan oluşan takıma sahip olduklarını bildirdi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz da iddialı ve hedefi olan bir başkana sahip olduklarını belirterek, "Bu seneyi geçtikten sonra Antalyaspor'un çok parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Altyapıda bu potansiyel var." yorumunu yaptı.



