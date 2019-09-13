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Antalyaspor ile Kayserispor 23. randevuda

Antalyaspor ile Kayserispor,Süper Lig’in 4.

13 Eylül 2019 Cuma 13:31
Antalyaspor ile Kayserispor 23. randevuda

Antalyaspor ile Kayserispor,Süper Lig’in 4. haftasında oynayacağı maçla birlikte 23. kez karşı karşıya gelecek.


Antalyaspor, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında karşılaşacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar ile sarı-kırmızılılar ligde 23. kez karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ile Kayserispor daha önce toplamda ise 50 kez karşılaştı. Antalya’da oynanan 25 mücadelede kırmızı-beyazlılar 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.


İki takım Süper Lig’de 22 kez rakip olurken, bu mücadeleler sonunda kırmızı-beyazlılar; 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 5’de yenilgi aldı.


Antalyaspor - Kayserispor mücadelesi cumartesi günü saat 20.00’da Antalya Arena Stadyumu’nda oynanacak ve mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.


Ligde geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 4 puan toplayan Antalyaspor, 10., Kayserispor ise 1 puanla ligde 15. sırada bulunuyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:31
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