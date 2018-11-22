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Antalyaspor Hentbol Takımı'na sponsor

- Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk: "(Sponsor firma) Hentbol takımımızın isim ve forma sponsorluğuna 5 yıllığına, yıllık 500 bin liradan olmak üzere katkıda bulunacaklar"

22 Kasım 2018 Perşembe 12:14
Antalyaspor Hentbol Takımı'na sponsor


ANTALYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor için isim ve forma sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende, kulüp tarihinde ilk defa amatör bir spor branşı için sponsorluk anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Sponsor CIP Travel seyahat acentası sahibi Halil Tayfur'un yakın dostları olduğunu aktaran Öztürk, "Hentbol takımımızın isim ve forma sponsorluğuna 5 yıllığına, yıllık 500 bin liradan olmak üzere katkıda bulunacaklar. Bunlar amatör sporlarda uygulamak istediğimiz bir tarz. Bundan sonra diğer branşlarda da uygulamak istiyoruz. İnşallah basketbol branşında da bu gibi, hatta daha büyük sponsorluklarla Antalya'dan Antalyaspor'a destek olabilecek turizm, sanayi şirketi bekliyoruz." diye konuştu.

Halil Tayfur da Antalyaspor'a katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Yakından tanıdığı Ali Şafak Öztürk'ün kulüple ilgili düşünce ve vizyonunu tamamen desteklediklerini anlatan Tayfur, "Elimizden geleni yapmaya, yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İmzalanan sözleşmeyle hentbol takımının adının "CIP Travel Antalyaspor" olarak değiştirildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:14
  1. Ali Şafak Öztürk
  2. Antalyaspor
  3. Antalyaspor Hentbol Takımı
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