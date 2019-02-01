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Antalyaspor, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi

- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:- "Hem iyi oyun hem de üst seviye mücadeleyle inşallah maçtan galibiyetle ayrılırız"- "Tarık Çamdal'dan 1 aya yakın bir süre faydalanamayacağız. Çünkü takım idmanı çok yapmamış. Takım idmanı ve ekstra idmanlarla belirli bir yere getireceğiz"

01 Şubat 2019 Cuma 12:54
Antalyaspor, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi


ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk edecekleri Beşiktaş'ı iyi futbol oynayarak yenmek istediklerini söyledi.

Siyah-beyazlı takımla zor bir maç oynayacaklarını belirten Korkmaz, "Tabii ki şampiyon olmuş bir takımla oynuyorsunuz. Oyuncular bunun bilincinde, biz de bilincindeyiz. Antrenman programımızı taktik oyunumuzu düzenledik. Hem iyi oyun hem de üst seviye mücadeleyle inşallah maçtan galibiyetle ayrılırız." diye konuştu.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, transfer döneminin kapandığını hatırlatarak, 3 oyuncuyu renklerine bağladıklarını ifade etti.

Transferlerin takıma, kulübe ve kente hayırlı olmasını dileyen Korkmaz, "İnşallah yeni transferlerden verim alırız. Hem bizim hem de futbolcu izleme komitesinin takibiyle bütçemize uygun oyuncuları aldık. Özellikle Amilton ve Fredy'den bu hafta veya önümüzdeki haftadan itibaren faydalanacağımızı düşünüyorum. Yetenekli oyuncular. Hücum anlamında da bize güç katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


- "Tarık Çamdal külfeti de olmayan bir oyuncu"


Tarık Çamdal transferi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, şöyle devam etti:

"A Milli Takım'da oynamış büyük takım görmüş bir oyuncu. Galatasaray'da o performansı göstermese bile geçmişi iyi bir oyuncu. Dolayısıyla onun da böyle bir şansa ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için Tarık'ı kadromuza kattık. Tarık Çamdal'dan 1 aya yakın bir süre faydalanamayacağız. Çünkü takım idmanı çok yapmamış. Takım idmanı ve ekstra idmanlarla belirli bir yere getireceğiz. Maddi külfeti de olmayan bir oyuncu olduğu için böyle bir şansı hak ettiğini düşünüyoruz. Ona da bu şansı verdik. İnşallah faydalı olur."

Sezonun ilk yarısında elde ettikleri puanı ikinci yarıda da yakalamak istediklerin dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Sakat oyuncularımız var. Diego'nun durumuna maç günü karar vereceğiz. Doktorlarla oturup tartışacağız, karar vedeceğiz. Celustka'nın sakatlığı devam ediyor. O da geldiği zaman ideal kadromuzu oluşturacağız."


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 12:54
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