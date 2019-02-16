Antalyaspor Başakşehir ne zaman saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Süper Lig'in lideri Başakşehir, Antalya deplasmanından galibiyetle dönerek Galatasaray'la arasındaki puan farkını korumayı amaçlıyor. Peki, Antalyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Süper Lig'in lideri Başakşehir, Antalya deplasmanından galibiyetle dönerek Galatasaray'la arasındaki puan farkını korumayı amaçlıyor. Peki, Antalyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Antalyaspor Başakşehir ne zaman saat kaçta? 18 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Süper Lig 22. hafta maç programı 15 ŞUBAT CUMA 20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya) 16 ŞUBAT CUMARTESİ 13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar) 16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye) 19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker) 17 ŞUBAT PAZAR 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park) 19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

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